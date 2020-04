Il mercato della Juventus inizia a prendere corpo. Fabio Paratici è pronto a regalare a Maurizio Sarri il talento del Valencia. Un futuro tutto da scrivere per Ferran Torres, stella del Valencia seguita anche dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Deporte Valenciano, però, gli spagnoli avrebbero pronta una super offerta per il rinnovo. Il contratto del talento del Valencia andrà in scadenza nel 2021. Il tecnico Celades non vuole perdere il giovane talento che già fa girare la testa ai top club europei. Un talento su cui la Juventus ha messo già gli occhi molto tempo fa.