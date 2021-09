Un big match, importante per capire qual è lo stato di forma della Juventus e quali sono le reali ambizioni della Vecchia Signora. Non solo, però. La partita di domani sera contro il Milan sarà anche occasioni per osservare da vicino quello che è un potenziale obiettivo di mercato. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad affondare il colpo per Kessié, nel caso in cui il centrocampista non rinnovasse con il Milan.