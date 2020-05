La Juve continua a lavorare al presente ma con un occhio al futuro. La prossima finestra di mercato estiva sarà importante, in quanto ci saranno da modificare e arricchire diversi reparti, tra cui la difesa. Se come centrali il club bianconero non ha problemi, con l'imminente ritorno di Chiellini e Demiral, sulle fasce la situazione è meno rosea. A sinistra, soprattutto, c'è bisogno di una vera alternativa, di ruolo, ad Alex Sandro. In tal senso, con Luca Pellegrini destinato a restare un altro anno in prestito al Cagliari, avanza con forza la candidatura di Emerson Palmieri, terzino del Chelsea che piace anche all'Inter. E' lui, ad oggi, il primo nome sulla lista di Paratici.