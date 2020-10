Nei mesi scorsi la Juventus ha avuto contatti con gli agenti di Adama Traoré, esterno del Wolverhampton con velocità e potenza fisica come pochi. Uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo, ma i bianconeri non hanno nessuna intenzione di prendere il giocatore cresciuto nel Barcellona per i costi eccessivi. Secondo Calciomercato.com, infatti, i Wolves vogliono 100 milioni di euro e trattano il rinnovo del contratto. Una richiesta che rende impossibile anche un prestito con riscatto. La Juve non farà nessun tentativo per Traoré tra il mercato di gennaio e quello della prossima estate, con Chiesa e Kulusevski il futuro è già assicurato.