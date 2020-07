La Roma sarà costretta a far partire i suoi pezzi pregiati per risanare le casse del club, attualmente in forte debito. La massiccia campagna di cessioni può comprendere anche il capitano e simbolo giallorosso Edin Dzeko. Pesa il suo ingaggio da 7.5 milioni di euro che non facilita la sua permanenza. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante bosniaco è entrato in orbita Juventus ed Inter, dopo che l’estate scorsa era stato ad un passo dall’accettare la meta nerazzurra. Dzeko si aggiunge alla lunga lista degli obiettivi in attacco della Juve, in cui primeggiano Milik e Raul Jimenez.