Nei molteplici dialoghi di mercato tra Juventus e Lione (che hanno portato al prestito di De Sciglio in Francia) non sono emersi solo i nomi di Aouar e Depay, ma anche quello di Moussa Dembele, centravanti 24enne. Come riporta Football Insider, il giocatore avrebbe rifiutato le avance del West Ham nel mercato di gennaio, preferendo mete diverse. Chissà se tra queste, nelle sue idee, c’è anche la Juve, alla ricerca di una quarta punta.