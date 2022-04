Nuovo nome per la linea mediana della Juve. Secondo quanto raccolto da TMW, i bianconeri hanno messo nel mirino Carlos Soler, in scadenza con il Valencia nel 2023. Centrocampista di qualità con l'istinto del gol (10 reti e 5 assist per lui soltanto in questa stagione), è un perno della squadra di Pepe Bordalas, così come della Spagna del CT Luis Enrique e dell'amico Alvaro Morata. La sua valutazione ad oggi è pari a circa 40-45 milioni di euro, una cifra che però potrebbe essere abbassata in caso di mancato rinnovo.