Il primo colpo a centrocampo è andato in porto. Arthur dalla prossima stagione indosserà la maglia della Juventus, ma la dirigenza bianconera non si fermerà qui. Il CFO Fabio Paratici vuole rimpolpare ulteriormente la mediana, e tra gli obiettivi ci sarebbe anche Allan. È quanto riporta Rai Sport, secondo cui sul centrocampista del Napoli non ci sarebbe solo la Juve, ma anche l’Everton di Carlo Ancelotti. Il brasiliano era diventato uno dei perni della squadra di Sarri all’ombra del Vesuvio, rappresentando quella mezzala di incursione e quantità perfetta per il gioco del tecnico toscano.