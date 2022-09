Nonostante il mercato sia ormai chiuso da quasi due settimane, in casa Juve si continuano a seguire nuove piste per quelli che saranno i prossimi obiettivi da raggiungere. In queste ultime ore starebbe tornando di moda anche il nome di Angel Correa, ora in forza all'Atletico Madrid e per il quale i bianconeri si erano già interessati nei mesi precedenti. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com però, sull'argentino ci sarebbe anche la forte concorrenza dell'Inter, pronta a sostenere l'ennesima battaglia di mercato con Madama.