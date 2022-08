Tommaso, nel suo piccolo, è diventato una delle storie di mercato dell’estate 2022. Chi è? Una punta centrale del 2004, molto promettente, attaccante nelle nazionali giovanili. Mancini gioca nel Vicenza ma è chiaro che lo farà ancora per poco. Il club veneto sa che lo perderà, perché il contratto è in scadenza a giugno 2023 e Mancini ha fatto sapere da tempo di non avere intenzione di rinnovare. Buona parte dell’Europa nobile si è interessata. Più di qualcuno ha chiamato, chiesto informazioni e fatto un’offerta. La notizia del weekend è che la Juventus è la destinazione designata. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.