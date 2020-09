1









L’appetibilità di Jeremie Boga è cresciuta di partita in partita la scorsa stagione, attirando molti top club che stimano le sue qualità. Juventus, Atalanta e Borussia Dortmund lo hanno tenuto monitorato, ma chi ci sta credendo davvero è il Napoli, che vuole regalare a Gattuso il degno erede di Callejon. Come riporta Calciomercato.com, il ds partenopeo Giuntoli avrebbe sferrato un nuovo assalto, stimabile a 30 milioni di euro: altro no del Sassuolo, che rimane fermo sulla valutazione di 40 milioni.