Anche quella di oggi è stata una giornata ricca di colpi di scena per quel che riguarda il mercato della Juve, con molte trattative che sembravano destinate a non decollare e che invece sono state portate a conclusione nel giro di qualche ora. A spiccare, sono state le cessioni di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, entrambi prelevati dal Tottenham di Fabio Paratici che li riporta cosi sotto la sua proprietà dopo averli già ingaggiati ai tempi della Juve. Ma a fare gola a tutti i tifosi juventini è sicuramente il buon esito dell'operazione che vede arrivare il centrocampista Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach. Lo svizzero è stato acquistato per una cifra vicina ai 7 milioni di euro e anche lui, come Vlahovic, firmerà un contratto per 4 stagioni e mezzo. In questi ultimi minuti ci sarebbero stati degli aggiornamenti sulla situazione e, stando a quanto riportato da Sky Sport il giocatore è atteso a Torino tra la serata di oggi o al massimo, nella prima mattinata di domani. Non sarà prevista la stessa calca di gente che accolse Dusan Vlahovic, ma i tifosi bianconeri saranno felici di dargli il benvenuto.