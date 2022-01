Anche quella di oggi si è rivelata una giornata frenetica in casa Juve e chissà che non possa concludersi analogamente a quella che ha trasformato i sogni di tutti i tifosi juventini in realtà, con il passaggio di Dusan Vlahovic alla corte di Max Allegri. Nelle ultime ore infatti sono stati fatti degli enormi passi avanti nella trattativa che potrebbe portare Denis Zakaria in bianconero e salvo imprevisti, dovrebbe arrivare la fumata bianca in breve tempo. Ma c'è un'altra situazione che tiene in sospeso la dirigenza bianconera ed è quella legata al giocatore del Cagliari, Nandez. L'uruguaiano è infatti corteggiato sia dalla Vecchia Signora ma anche dall'Inter di Simone Inzaghi, con la forte volontà del giocatore che sembra quella di voler lasciare la Sardegna anzitempo. Il patron Giulini lo lascerebbe anche partire, ma considerato quanto speso per portarlo in terra sarda, non sarebbe disposto ad accettare eventuali prestiti, opzionando per l'unica strada che è quella del cash liquido.