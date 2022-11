Oleksiy Alyokhin, agente dell'attaccante croato che piace alla Juventus, Mudryk, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del suo assitito nell'ampia intervista concessa ai microfoni di Sport Arena.'Sono l’agente di Mudryk ormai da molti anni e sono quindi in contatto con lui ogni giorno. Mi sento spesso anche con il direttore generale dello Shakhtar, Sergey Palkin. In effetti molti club sono interessati a Mykhaylo, mi riferisco a club dei migliori campionati d’Europa, ma al momento non c’è niente di più. Per quanto ne so, lo Shakhtar non sta infatti portando avanti ufficialmente nessuna trattativa. E tutti questi numeri altissimi che appaiono su Internet sono la fervida immaginazione di qualcuno o semplici speculazioni. Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto offerte concrete e molto importanti, ma lo Shakhtar ha sempre detto di no'.