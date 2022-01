La telenovela infinita tra Dusan Vlahovic e la Juve sembra destinata a non cessare nel giro di poco tempo, ma i giorni passano e le ore che ci separano alla chiusura del mercato sono sempre di meno. Proprio per questo serve fare la massima chiarezza sulla trattativa, sia per il prosieguo della stagione del calciatore che delle due società coinvolte.



Chiarezza che potrebbe arrivare anche nella serata di oggi, quando il ds della Fiorentina Daniele Pradè, sarà atteso negli studi di SportItalia. E' chiaro che non sarà affatto scontato che notizie su questo fronte vengano diffuse pubblicamente, ma in un contesto cosi delicato anche una smorfia o una parola detta tra le righe potrebbero avere un effetto devastante.