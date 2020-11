1









C’è ancora distanza tra Hakan Calhanoglu e il Milan per il rinnovo di contratto. Il motivo? Le altre richieste dell’entourage del turco, vicine ai 7 milioni di euro annuali. Troppo per la dirigenza rossonera, che prossimamente tornerà a parlare con l’ex Bayer Leverkusen per cercare di accorciare la distanza. Nel frattempo due squadre su tutte stanno monitorando attentamente l’evoluzione della vicenda, la Juventus e il Manchester United. La visita di Calhanoglu a Demiral ha alimentato nuovamente quest’asse di mercato, seppur si sia trattata di un incontro d’amicizia essendo i due compagni di nazionale, mentre, come riporta Tuttosport, i Red Devils hanno intrapreso nuovi contatti con il manager Gordon Stipic, che cura gli interessi del 10 rossonero. Anche se l’altissima richiesta contrattuale sta spaventando un po’ tutti.