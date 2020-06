La Juve pensa alla finale di Coppa Italia, con la finale di questa sera con il Napoli. Ma anche il mercato è sempre attivo, con tante situazioni in fase di definizione. Tra i nomi sempre caldi per il club bianconero c’è Paul Pogba, sogno mai celato da un paio di stagioni a questa parte. Il Manchester United fatica a privarsi del francese, per il quale continua a chiedere oltre 100 milioni. Inoltre, secondo quanto riferito dalla stampa inglese, anche il Chelsea avrebbe messo ora gli occhi su Pogba, che però vorrebbe lasciare l’Inghilterra e la Premier League. Sul giocatore c’è da tempo anche il Real Madrid.