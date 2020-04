1









Nuova pretendente per Ferrano Torres. Secondo quanto scrive Sport Bild, il Bayern Monaco è pronto a offrire fino a 40 milioni per strappare la stellina spagnola al Valencia. Il centrocampista classe 2000 va in scadenza a giugno 2021 e non ha ancora rinnovato con il club spagnolo forte dell'interesse di tanti top club. La Juve lo segue da tempo e anche il Borussia Dortmund, altra big di Bundesliga, ha messo gli occhi sul calciatore.