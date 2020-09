Dopo il maxi-acquisto pari a 80 milioni di euro di Victor Osimhen, il Napoli si sta concentrando sul mercato in uscita ma tiene sempre d’occhio quello in entrata. Come riporta Sky Sport, il ds Giuntoli ha messo nel mirino Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea nel mirino di Juventus e Inter. Il Napoli starebbe valutando un trasferimento in prestito del difensore, legato però alla possibile partenza di Ghoulam.