Memphis Depay è un giocatore di cui si è spesso parlato anche in ottica Juve, soprattutto dopo l'eliminazione dalla scorsa Champions League per mano del suo Lione agli ottavi di finale. In scadenza col club francese, il giocatore olandese non ha rinnovato e dunque si sta per scatenare l'asta per accaparrarselo. Secondo la Bild, autorevole giornale tedesco, su Depay non c'è solo il Barcellona ma anche il Borussia Dortmund, in cerca di un sostituto di Jadon in caso di passaggio di quest'ultimo al Manchester United.