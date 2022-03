La Juve si unisce alla corsa per Fabiano Parisi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche i bianconeri sono alla finestra per il terzino classe 2000 dell'Empoli, già accostato al Napoli. Il giovane talento potrebbe essere un profilo alternativo ad Alex Sandro, che a fine stagione potrebbe lasciare Torino. Il club toscano chiede almeno 10 milioni di euro per cedere il suo gioiellino: in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.