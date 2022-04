A fine stagione, le strade di Dybala e Juventus si separeranno, dopo 7 stagioni in insieme. L'entourage del calciatore argentino continua a lavorare, per garantire alla Joya un futuro in un top club. Tante le ipotesi e, secondo il Corriere dello Sport, ce ne sarebbe una nuova. Infatti, il Newcastle avrebbe manifestato interesse per il numero 10 della Vecchia Signora.