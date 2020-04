Tra i tanti profili studiati dalla Juve, per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione, c'è anche Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina, che da tempo piace alla squadra mercato bianconera. Il presidente della viola Rocco Commisso ha intenzione di chiudere la porta di fronte ad offerte non congrue, in quanto punta fortemente sul giocatore. Il centrale 23enne serbo, oltre la Juve, è seguito anche da Napoli, Manchester United, Barcellona e Atletico Madrid. In difesa la Juve segue anche Sergio Ramos del Real Madrid e Jan Vertonghen, che si libererà dal Tottenham.