La Juve è sempre alla ricerca di un attaccante da affiancare o alternare a Dusan Vlahovic. Nella serata di ieri è arrivata la doccia gelata per quel che riguarda la posizione di Alvaro Morata, bloccato dall'Atletico e di conseguenza diventato irragiungibile per Madama che, ora avrebbe individuato una nuova alternativa. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, sarebbe tornato fortemente di moda il nome di Timo Werner che, piace molto a Max Allegri, il quale avrebbe dato il via libera per il suo acquisto.