Nei colloqui con la Roma, il ds della Juventus Fabio Paratici ha fatto anche un sondaggio per, l'esterno turco classe '97 che i bianconeri hanno messo nel mirino. Nel 4-3-3 di Maurizio Sarri sarebbe il rinforzo giusto per la fascia destra, secondo Tuttosport con i giallorossi si sta provando a mettere in piedi uno scambio con Cristiano Romero, che a fine stagione rientrerà dal prestito al Genoa. Nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti.