Andrea Pirlo ha chiesto rinforzi a centrocampo, dalla Spagna spunta un nome nuovo per il mercato di gennaio: si tratta di Nemanja Gudelj, centrocampista serbo - con passaporto olandese - del Siviglia che l'ha preso un anno fa a parametro zero dal Guangzhou Evergrande. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione di circa 6 milioni di euro. Mediano davanti alla difesa, all'occorrenza può giocare anche come centrale di difesa. Quest'anno ha totalizzato 11 presenze tra campionato e coppe.