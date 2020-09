Rodrigo De Paul è stato uno dei primi nomi accostati alla Juventus per il centrocampo quest'estate. La tecnica mezzala argentina è infatti in uscita dall'Udinese, che chiede 35 milioni di euro. Il quotidiano fiorentino La Nazione nelle scorse settimane ha parlato di un interessamento anche della Fiorentina per De Paul, e lo stesso giornale oggi rivela che c'è un'altra squadra di Serie A interessata: il Napoli, che ha in mister Gattuso un estimatore del giocatore 26enne. De Paul di recente ha rifiutato anche offerte dall'estero per aspettare la chiamata di prestigio dall'Italia.