Erling Braut Haaland accenderà sicuramente il mercato estivo. Il Borussia Dortmund spara alto (circa 150 milioni di euro), conscia del fatto che perderà sicuramente il proprio talento nel 2022, quando si attiverà la clausola da 75 milioni. Stando a quanto riporta Sky Deutschland, l’ex Salisburgo è entrato nel mirino del Bayern Monaco, ennesimo club in corsa per Haaland. Infatti sarebbe proprio lui l’attaccante identificato da Julian Nagelsmann per il dopo Lewandowski.