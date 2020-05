La Juve continua a pensare a come rinforzare il reparto d’attacco in vista della prossima stagione. Con la possibile partenza di Gonzalo Higuain, il cui futuro è ancora in bilico tra River Plate e MLS, senza escludere una permanenza a Torino, la Juve cerca nuovi attaccanti. Tra questi c’è sempre Harry Kane, punta del Tottenham molto ambito in Europa. Secondo quanto riferito da fichajes.net, sull’attaccante degli Spurs è piombato anche il Newcastle, che a breve avrà una nuova, e ricca, proprietà araba. Kane piace anche al Real Madrid.