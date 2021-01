Mesut Ozil è diventato un caso all’Arsenal, dove vive da tempo da separato in casa. Negli ultimi mesi, i rumors di mercato lo avevano avvicinato anche alla Juventus, club al quale si sarebbe proposto senza trovare gradimento nei piani della Juve. Adesso per il fantasista ex Real Madrid si sta profilando un possibile futuro negli Stati Uniti. Stando alle ultime indiscrezioni, il tedesco sarebbe in trattativa con il Dallas Fc, club di MLS dove gioca Bryan Reynolds, obiettivo della Juventus.