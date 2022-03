Nonostante quello di Rudiger resti il primo nome sulla lista di Cherubini per rinforzare la difesa della Juventus, la dirigenza bianconera sta comunque vagliando delle alternative nel caso in cui non riesca ad arrivare al tedesco in scadenza col Chelsea. Secondo Tuttosport, oltre a Bremer e Milenkovic, l'ultima idea sarebbe Manuel Akanji, difensore centrale svizzero del Borussia Dortmund.