Da pochi giorni sia Willian che Pedro hanno trovato l’accordo con il Chelsea per prolungare il contratto oltre il 30 giugno 2020, fino al termine della stagione. Per il futuro, c’è chi ha certezze e chi no. L’esterno spagnolo si trasferirà, a meno di clamorose inversioni di marcia, alla Roma, che ha recentemente trovato l’intesa con il giocatore. Per Willian regna l’incertezza. Si pensava che la sua esperienza in Blues fosse conclusa, con diverse corteggiatrici all’orizzonte, tra cui Arsenal, Tottenham e Juventus, ma potrebbe arrivare una svolta. Infatti, stando a quanto riporta il Daily Mail, il brasiliano e il club londinese sarebbero in contatto per trattare il rinnovo per le prossime stagioni.