In casa Real Madrid tiene sempre banco il rinnovo contrattuale di Sergio Ramos, in scadenza di contratto a giugno. Gli ultimi contatti tra le parti non avevano dato i frutti sperato, ma dalla Spagna riportano una novità nella trattativa. Stando a quanto riporta Ok Diario, il capitano e il Real Madrid si sarebbe venuti incontro per stipulare un nuovo accordo: lo spagnolo potrebbe percepire un ingaggio fisso minore, a fronte di una parte variabile più corposa che permetterebbe a Sergio Ramos di guadagnare la stessa cifra, raggiungendo determinati obiettivi individuali e di squadra.