Manuel Locatelli vuole ricominciare dove ha lasciato, ovvero da un percorso di crescita solo interrotto e tutto da proseguire, tanto che le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni dei top club italiani, come Juventus e Inter. Sul suo futuro ha parlato il ds del Sassuolo, Giovanni Rossi, ai microfoni di Sky Sport: “Locatelli quando è arrivato veniva da un momento difficile, ora si sta affermando ad alti livelli, anche grazie a De Zerbi. Dobbiamo capire bene quale sarà il momento per cederlo, quando andrà via sarà protagonista in squadre di livello, ha tutte le carte in regola per farlo".