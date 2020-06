Mercato in fermento in casa Juventus. Lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona è ormai alle battute finali – entrambi i giocatori si sono recati al J|Medical per sostenere le visite mediche – e la dirigenza bianconera guarda già avanti. Un’occasione che potrebbe palesarsi nelle prossime settimane corrisponde al nome di David Alaba. Il difensore austrico andrà in scadenza con il Bayern Monaco nel 2021 e, stando a quanto riporta Rai Sport, il giocatore vorrebbe cambiare aria all’età di 28 anni, anche se ancora colonna portante della squadra di Hans Flick. In quel caso, la Juventus sarebbe in prima fila.