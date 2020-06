1









Accostato a Juventus ed Inter in sede di mercato, il futuro di David Alaba sembra prendere forma. Come riporta la Bild, si sarebbe sbloccata la trattativa con il Bayern Monaco per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021. Non solo Italia, ma il difensore austriaco era finito anche nelle mire di Barcellona, Chelsea e Paris Saint-Germain, ma il richiamo della Baviera potrebbe prevalere. Infatti, nonostante l’avvento di Alphonso Davies e il suo nuovo ruolo nella retroguardia, Alaba è ritenuto fondamentale negli equilibri della rosa. Pronto un ingaggio al livello degli altri big del Bayern Monaco.