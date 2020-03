Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Juventus potrebbe avere la strada più libera per arrivare a Paul Pogba. Il francese dello United, infatti, sembra essere il grande nome del prossimo mercato bianconero, anche se Fabio Paratici sa che dovrà contenderlo non solo al Manchester stesso, ma anche alla corte del Real Madrid. Eppure, secondo quanto riferito dalla stampa inglese, Pogba non sarebbe più una priorità per gli spagnoli, che con il ritorno in rosa di Martin Odegaard preferirebbero concentrare le loro spese su altri obiettivi, e non sul pupillo di Zinedine Zidane.