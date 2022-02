Juventus-Icardi, una telenovela senza fine, che ha accompagnato diverse sessioni di mercato. A raccontare le ultime è calciomercato.com: "La Juventus non è più interessata a Mauro Icardi per il proprio attacco. L'attaccante argentino del PSG ed ex-capitano dell'Inter, è stata un'opzione prima che i bianconeri acquistassero Vlahovic, ma in vista della prossima estate gli investimenti saranno in altri reparti".