La Juve è interessata a Zielinski, in scadenza con il Napoli e quindi con il futuro più incerto che mai. Secondo "Todofichajes.net" però, i bianconeri non sarebbero gli unici sul giocatore, anzi. Oltre all'Inter, anche due big come Liverpool e Barcellona, oltre al West Ham, hanno messo gli occhi sul polacco.