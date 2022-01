Antonio Rudiger resta un nome che scalda il mercato europeo. Il difensore tedesco del Chelsea non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare con i Blues ed è sul taccuino di tantissime squadre, tra cui la Juventus. Ma secondo quanto riporta Todofichajes.com, non è da escludere che alla fine Rudiger resti proprio a Londra. Il giocatore starebbe riconsiderando questa ipotesi, poiché a Stamford Bridge si trova comunque bene.