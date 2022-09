Come riferisce La Gazzetta dello Sport, non è in programma a breve il rinnovo di Milinkovic Savic con la Lazio. Il contratto del serbo scadrà nel 2024, ma secondo il quotidiano Milinkovic vorrebbe aspettare la vetrina dei Mondiali in Qatar prima di discutere il rinnovo. A differenza di Lotito che invece vorrebbe stringere i tempi, ma che dovrà fronteggiare la volontà dell'entourage di Milinkovic, che puntano ad avere una clausola rescissoria bassa. La Juve, al quale Milinkovic è stato più volte accostato in estate, osserva.