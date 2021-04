Nonostante l’argomento re di questa giornata, e dei prossimi mesi, è la creazione della Superlega, il mercato non dorme mai e le voci si rincorrono ogni giorno. Stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport, la trattativa tra Barcellona e Ousmane Dembélé per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 è in una fase di stallo totale. Una buona notizia per la Juventus, che stima da tempo le qualità del francese e potrebbe trattarlo con i blaugrana in un discorso ampio di scambi di mercato.