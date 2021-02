1









Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve ha pronta l'alternativa se l'affondo a Paul Pogba non dovesse andare a buon fine. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 del Lione e della Nazionale francese. Il giocatore, infatti, ha più volte espresso il desiderio di affrontare una sfida di alto livello e i bianconeri rappresenterebbero lo step successivo, fondamentale per lo sviluppo di una carriera di altissimo livello. Aouar, però, ha un costo molto importante: si partirebbe da una base di 50 milioni. E per quanto i rapporti tra la Juve e il presidente francese, Aulas, siano ottimi, non è detto che arrivino sconti. Se si farà, allora solo con una cessione. O con una formula - diciamo così - fantasiosa...