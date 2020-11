La Juve segue con attenzione la crescita di Nicolò Rovella, una delle sorprese di inizio stagione che sta stupendo tutti. Centrocampista classe 2001, è in scadenza di contratto a giugno e ha già attirato tutte le big. Secondo Tuttosport però il club rossoblù è già al lavoro con gli agenti del giocatore per lavorare al rinnovo del contratto. Sembra questa al momento la strada più concreta, che permetterebbe al Genoa di tutelarsi in vista di una cessione futura e al giocatore di crescere con calma in un ambiente che già conosce e poter valutare senza fretta il suo futuro.