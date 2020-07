La Juve continua a seguire tanti profili per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Non solo Arthur, già preso dal Barcellona, e Jorginho, individuato da Sarri come regista perfetto. C'è anche Sergej Milinkovic Savic nel mirino dei bianconeri, che da tempo seguono la sua situazione con la Lazio. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, però, il PSG resta il club più vicino al centrocampista serbo, valutato dal presidente Lotito una cifra tra 80 e 100 milioni di euro.