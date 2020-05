La Juve continua a pensare al mercato, in entrata così come in uscita, per la prossima stagione. Con Higuain non sicuro di restare, il club bianconero continua a sondare il mercato degli attaccanti. Il primo nome nella lista del CFO Paratici resta Mauro Icardi, punta di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito al PSG. Secondo quanto riferito dalla stampa francese la Juve, pur di arrivare all’attaccante argentino, sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra vicina a 50 milioni di euro. Ancora lontana, dunque, dai 70 con cui il PSG potrebbe riscattarlo dall’Inter.