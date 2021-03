Gianluca Scamacca, uno dei centravanti italiani più promettenti, è tornato al gol col Genoa nell'ultima giornata contro il Parma. Nel mercato di gennaio è stato il lizza per tutto il mese in chiave Juventus per il ruolo di "quarta punta", finché il club bianconero non ha deciso di tenersi il parco attaccanti così com'era. Oggi La Repubblica rivela che il Genoa vuole chiedere al Sassuolo di prolungare il prestito di Scamacca per un'altra stagione, così da dare continuità al proprio reparto offensivo e al giocatore.