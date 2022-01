Notte insonne negli uffici della Continassa. Gli uomini di mercato della Juventus hanno lavorato alacremente per chiudere le ultime trattative, prima della fine della sessione di mercato invernale. Oltre ai continui contatti con il Tottenham, per chiudere il doppio colpo in uscita Kulusevski-Bentancur; sono stati riattivati i contatti con il Cagliari per tentare l'affondo per Nandez, che andrebbe ad occupare lo slot lasciato libero dallo svedese. A riferirlo è Tuttosport.