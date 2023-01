In casa Juve si prova a digerire la pesante sconfitta subita ieri nella trasferta di Napoli, dove la squadra di Allegri ha subito 5 reti, infrangendo così un dato che mancava da più di 30 anni. Ma è tempo di pensare anche al mercato e uno delle piste che non è mai stata abbandonata del tutto è quella che potrebbe portare Nicolò Zaniolo alla Juventus. Ad avvalorare questa ipotesi è stata anche la verisone odierna della Gazzetta dello Sport, la quale sostiene che la priorità del club capitolino al momento non è quella di blindare l'ex Inter e proprio per questo, Madama osserva con attenzione l'evolversi della situazione.