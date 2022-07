La Juve continua ad essere in apprensione per quel che riguarda il futuro di De Ligt che, sembra essere sempre più lontano da Torino. I nomi finiti sul taccuino dei dirigenti della Continassa per rimpiazzare l'olandese sono diversi e tra questi c'è anche quello di Presnel Kimpembè. Il centrale del Psg piace moltissimo ad Allegri che però, avrebbe individuato in Koulibaly e Bremer le prime soluzioni, ma nel caso in cui non si riuscisse a concludere per nessuna delle due, ecco che Madama virerebbe sul centrale del club transalpino.